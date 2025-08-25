Путин поприветствовал гостей финала чемпионата "Профессионалы"

Глава государства отметил, что участникам предстоит продемонстрировать навыки в таких сферах, как робототехника, электроника, беспилотные системы

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям финала чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы". Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Убежден, что нынешний чемпионат поможет вам определиться с будущими профессиями, востребованными на рынке труда, получить поддержку работодателей. И конечно, рассчитываю, что вы станете примером для своих друзей, сверстников. Настоящие мастера нужны нашей промышленности и всей стране. И потому у каждого из вас есть отличные возможности найти дело по душе, в полной мере реализовать свои таланты и способности, внести личный вклад в укрепление индустриального, экономического потенциала России", - говорится в телеграмме.

Глава государства отметил, что участникам финала предстоит продемонстрировать навыки в таких сферах, как робототехника, электроника, беспилотные системы.

25-30 августа в Калуге проходит финал всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" по 22 компетенциям промышленного блока.

"Профессионалы" - соревновательные мероприятия, направленные на демонстрацию профессиональных навыков по наиболее массовым и востребованным компетенциям. Среди их целей и задач - создание условий и системы мотивации для повышения значимости и престижа рабочих профессий, выявление талантливых молодых специалистов, развитие системы среднего профессионального образования.