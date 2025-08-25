Их руками планируется выполнять работу по дестабилизации ситуации в странах Латино-Карибской Америки, считает военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Американские спецслужбы используют конфликт на Украине для подготовки в реальных боевых условиях своих потенциальных прокси - колумбийских и мексиканских наемников ВСУ. Таким образом, на территории Украины куются кадры для наркосиндикатов, руками которых планируется выполнять работу по дестабилизации ситуации в странах Латино-Карибской Америки, сказал ТАСС военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов.

"Методика и тактика ведения боевых действий латиноамериканских наркокартелей во многом обогащается тем опытом, который получают наемники, в том числе колумбийские и мексиканские боевики, проходя службу в составе иностранного легиона, в том числе в качестве операторов БПЛА. Этот опыт затем будет массово использоваться для решения задач по дестабилизации обстановки в Латино-Карибской Америке, проведения точечных акций в отношении правоохранительных структур и силового блока стран региона, силовой поддержки смены неугодных США режимов. Можно сделать вывод о том, что интернациональный легион ВСУ стал определенным полигоном кузницы кадров для наркосиндикатов", - полагает эксперт.

Ранее боевики в Колумбии сбили при помощи дрона-камикадзе полицейский вертолет, в результате чего погибли восемь сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщил президент южноамериканской республики Густаво Петро. Инцидент произошел в муниципалитете Амальфи, где вертолет перевозил сотрудников для уничтожения посевов листьев коки. На борту также находились полицейские, которым предстояло уничтожить полторы тонны изъятого кокаина. Атаку, по предварительным данным, осуществил 36-й фронт группировки Estado Mayor Central (EMC). По информации местных правоохранителей, боевики для уничтожения вертолета могли использовать дрон.

По мнению Степанова, в зону риска попадает не только Колумбия, но и Венесуэла, а также Мексика, Никарагуа - все страны, где присутствуют преступные наркосиндикаты, представители которых поддерживают контакты с американскими спецслужбами. Они обогащаются не только новым инструментарием ведения боевых действий, но и оружием - с учетом известных данных о поставках якобы в пользу киевского режима вооружений и военной техники, которые затем через серые схемы оказываются в Латинской Америке в распоряжении наркокартелей.

"Война дронов"

Преступные группировки, предполагает эксперт, получают также технологии производства FPV-дронов, специализированное программное обеспечение, соответствующие симуляторы для обучения и создания внутри наркокартелей профильных оперативных боевых групп. Эти подразделения, по его словам, будут специализироваться на применении беспилотных средств - не только воздушных разведывательных и ударных, но и наземных роботизированных платформ, включении их в обеспечение логистики как для наркотрафика, так и с целью организации атак против правоохранительных структур.

По оценке эксперта, инцидент в Амальфи можно рассматривать как следующий "такт" развития глобального передела, который сейчас перекинулся в Латинскую Америку. "Скоро мы можем увидеть войну дронов в исполнении наркосиндикатов, которые будут активно противостоять кадровым вооруженным силам в разных странах региона, потенциально рассматриваемых в качестве объекта военной интервенции со стороны Пентагона", - считает Степанов.