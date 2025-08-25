Благодаря открытию нового объекта будут расширены программы реабилитации детей, посещающих центр

НАЛЬЧИК, 25 августа. /ТАСС/. Аквапарк с азотно-термальной водой открыли в детском реабилитационном центре "Радуга" в Кабардино-Балкарии. Он стал первым подобным на Северном Кавказе, сообщается в Telegram-канале администрации главы республики.

"В реабилитационном центре "Радуга" состоялось торжественное открытие нового аквапарка. Это первый аквапарк в СКФО, где используется азотно-термальная вода. Она оказывает положительное воздействие на нервную систему и способствует укреплению опорно-двигательного аппарата. Благодаря открытию нового объекта будут расширены программы реабилитации детей, посещающих центр", - говорится в сообщении.

Детский социально-реабилитационный центр "Радуга" находится в эколого-курортном районе Нальчика. На территории находится два спальных корпуса, в которых могут разместиться более 300 детей, лечебно-диагностический корпус, столовая и клуб. В учреждении проходят реабилитацию дети с различными заболеваниями, дети-инвалиды. Ежегодно центр принимает на реабилитацию коло 5 тыс. детей из разных регионов России.