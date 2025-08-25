Отмена затронула маршруты из столицы Узбекистана в Бухару, Навои, Наманган, Термез, Фергану и обратно

ТАШКЕНТ, 25 августа. /ТАСС/. Узбекистанская авиакомпания Silk Avia отменила некоторые рейсы из Ташкента в пять городов республики на два месяца по техническим причинам. Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

"Уважаемые пассажиры, планирующие путешествия вместе с Silk Avia. По техническим причинам в сентябре и октябре авиакомпания вынужденно отменила ряд рейсов", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

Отмена затронула маршруты из столицы Узбекистана в Бухару, Навои, Наманган, Термез, Фергану и обратно.

Пассажиры могут произвести полный возврат денежных средств за приобретенные ранее авиабилеты или воспользоваться услугой перебронирования на другие рейсы авиакомпании при наличии свободных мест.