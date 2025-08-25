Учреждение сможет принимать свыше 1,5 тыс. пациентов в смену

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Реконструкция детско-взрослой поликлиники завершилась в Москве в районе Северный. Осенью медучреждение начнет работу, сообщил в своем канале в Мах мэр столицы Сергей Собянин.

"В районе Северный уже этой осенью после реконструкции откроется современная детско-взрослая поликлиника. Здание полностью обновили: отремонтировали фасад, заменили все инженерные системы, лифты, сделали современную навигацию и пандусы. Тут будут принимать врачи филиалов консультативно-диагностического центра №6 и детской городской поликлиники №125", - написал Собянин.

По его словам, в здании установили маммографы, цифровые рентгены, аппараты УЗИ и ЛОР-комбайны. Учреждение сможет принимать свыше 1,5 тыс. пациентов в смену.

В рамках капремонта специалисты также благоустроили и прилегающую территорию: сделали дорожки и проезды, высадили деревья, разбили газоны, в зонах отдыха установили лавочки.

Мэр отметил, что за последние годы район Северный сильно преобразился. "Сюда пришло метро, благоустроены дворы, природный заказник "Северный" и парк "Долгие пруды", построены детские сады, пожарное депо, центр современного пятиборья "Северный", отремонтированы школа искусств им. В. С. Калинникова, культурный центр "Северный" и библиотека №65 им. Пришвина", - заключил Собянин.