МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Ближайшее запланированное заседание Высшей квалификационной коллегии судей России (ВККС), которая должна одобрить назначение на должность председателя Верховного суда Игоря Краснова, состоится 22 сентября. Это следует из информации, опубликованной на сайте ВККС.

В календаре будущие заседания значатся 22, 23, 24, 25 и 26 сентября. Их повестка пока не обозначена. ВККС может собраться и на внеочередное заседание.

Положительное заключение ВККС РФ является одним из условий назначения Советом Федерации по представлению президента РФ председателя Верховного суда.

Ранее глава Высшей квалификационной коллегии судей Николай Тимошин сообщил, что генеральный прокурор Игорь Краснов подал заявление на вакантную должность председателя Верховного суда. Срок подачи заявок истекает 25 августа.

Председатель ВС назначается на должность Советом Федерации на шесть лет по представлению президента России и при наличии положительного заключения Высшей квалификационной коллегии судей РФ. Должность главы высшей судебной инстанции стала вакантной после смерти Ирины Подносовой.