МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Социальный контракт с начала текущего года позволил начать свое дело более 400 жителям Московской области, об этом сообщила пресс-служба Министерства социального развития Подмосковья.

"Только в этом году индивидуальными предпринимателями стали более 400 жителей нашего региона. Социальный контракт позволил им реализовать свои бизнес-идеи и начать собственное дело. Мы стремимся поддерживать инициативу наших жителей и помогать им претворить в жизнь свои проекты. Это не только улучшает экономическую ситуацию в семьях, но и способствует созданию новых рабочих мест в регионе", - привели в тексте слова министра социального развития Подмосковья Андрея Кирюхина.

В пресс-службе пояснили, что социальный контракт - это мера поддержки, которую могут получить малообеспеченные семьи региона.

Так, по данным министерства, всего с начала текущего года заключено около 800 социальных контрактов. Из них большая часть на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности и на поиск работы. Общая сумма выплат составила более 163 млн рублей.