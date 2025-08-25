Выступая на церемонии, дипломат рассказала, что в 2025 году конкурс, который ранее охватывал только участников из РФ, расширился, став международным

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова и начальник Главного управления по работе с дипкорпусом (ГлавУпДК) при МИД РФ Вячеслав Фатин наградили лауреатов IV Открытого творческого конкурса "Архитектура дипломатии" для молодых художников (до 35 лет) в Доме приемов МИД РФ, передает корреспондент ТАСС.

Кроме того, Захарова вручила двум лауреатам специальные награды в номинации "Выбор МИД России" с памятными подарками от российского дипведомства - медальоны из императорского фарфора с изображением здания МИД на Смоленской площади.

Выступая на церемонии, дипломат рассказала, что в 2025 году конкурс, который ранее охватывал только участников из РФ, расширился, став международным. "Стало очевидно, что в этом конкурсе хотят участвовать все", - указала она.

"Это говорит о том, что, честно говоря, нам глубоко наплевать, что наши недоброжелатели нам такое придумывают. Мы открыты к взаимодействию с людьми, которые исповедуют творчество, традиционные ценности, которые хотят самовыражаться не для разрушения себя или других, а для созидания. <...> Мы открыты, и мы готовы предоставлять площадки для всех, без какого-либо намека на деление, тем более уж сегрегацию. Мы показываем то, какой должна быть страна, которая хочет идти в будущее", - подчеркнула Захарова.

Лауреатам из Белоруссии дипломы также вручала старший советник посольства республики в Москве Елена Троицкая. Дипломы и подарки для победителей конкурса из Грузии и Никарагуа уже доставлены в российские загранучреждения в этих странах, в ближайшее время дипломаты РФ проведут там отдельные церемонии награждения.

О конкурсе

В 2025 году творческий конкурс "Архитектура дипломатии" был впервые организован ГлавУпДК при МИД России в международном формате. Так, на конкурс поступило более 300 работ от участников из России, а также ряда зарубежных стран: Австрии, Белоруссии, Грузии, Замбии, Нидерландов, Казахстана, Молдавии, Никарагуа, Узбекистана, Сирии, США и Турции. Кроме того, помимо номинации "Молодые художники" (от 18 до 35 лет), в программу была также включена номинация "Юные художники" (для детей от 12 до 18 лет).

Предметом творческого поиска участников в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне стала тема "Дипломатия сквозь века". Художникам было нужно представить авторское видение деятельности внешнеполитических ведомств, ключевых исторических событий и выдающихся дипломатов разных эпох. Конкурсанты также приняли участие в марафоне просветительских онлайн-встреч "Архитектура дипломатии", организованный в партнерстве с Дипломатической академией МИД России. Лекции были посвящены истории в период Великой Отечественной войны, построению международного правопорядка после Второй мировой войны, а также роли и значению культурно-гуманитарного сотрудничества в укреплении взаимопонимания между иностранными государствами и их гражданами.

До 7 сентября работы лауреатов конкурса будут представлены на выставке ГлавУпДК, которая пройдет в Москве на Гоголевском бульваре. Все желающие смогут оценить выставленные картины и проголосовать за наиболее понравившуюся, чтобы определить победителя в специальной номинации "Приз зрительских симпатий".