В Подмосковье в 2025 году пойдут в школы более 100 тыс. первоклассников

В образовательных организациях области 1 сентября начнут обучение свыше 1,6 млн человек

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Свыше 1,6 млн человек начнут обучение в образовательных организациях Московской области 1 сентября, из них свыше 100 тыс. станут первоклассниками. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"Уже в следующий понедельник в образовательные организации Московской области пойдут около 1,6 млн ребят, в том числе 103 тыс. - первоклассников", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в системе образования Московской области насчитывается 895 организаций, в это число входят детсады, школы, колледжи, вузы. В новом учебном году в регионе откроют еще 26 новых школ и 15 детских садов. Кроме того, будут модернизированы 57 школ, два колледжа и 17 садов.

"У нас продолжается масштабная президентская программа капитального ремонта образовательных организаций - в этом году обновили 57 школ. Мы также строим большое количество новых. На этой неделе команда Минстроя еще раз объедет все объекты, которые требуют особого внимания, где проведен капитальный ремонт, чтобы убедиться - все готово к началу учебного года. Ну а задач глав округов - позаботиться о том, чтобы у школ было все необходимое - учебники, методические материалы", - привели в тексте слова губернатора региона Андрея Воробьева.

Как уточнила вице-губернатор региона Людмила Болатаева, в этом году в Подмосковье насчитывается 440 тыс. дошкольников, 1,1 млн школьников и 80 тыс. студентов. "Мы всегда с особым вниманием относимся к детям из многодетных семей, детям участников СВО и детям из малообеспеченных семей. По поручению губернатора оказываем внимание им, помогаем собрать ребенка в школу. В этом году 121 тыс. таких ребят проактивно получила выплаты, а все наши первоклассники из семей с низкими доходами - школьные рюкзаки со всем необходимым", - процитировали в материале Болатаеву.