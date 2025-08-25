Запрос на экстрадицию получил МИД Франции 19 августа, сообщил адвокат россиянина Фредерик Бело

ПАРИЖ, 25 августа. /ТАСС/. США направили в МИД Франции документы на экстрадицию российского баскетболиста Даниила Касаткина, задержанного в аэропорту Парижа в начале июня. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил адвокат россиянина Фредерик Бело.

"По данным прокуратуры, запрос на экстрадицию от американских властей был получен МИД Франции 19 августа", - сказал он.

Бело отметил, что защита спортсмена не получала этих документов и поэтому подала запрос на немедленное освобождение российского гражданина председателю следственной палаты Апелляционного суда Парижа и генеральному прокурору. Ходатайство защиты должно рассматриваться 27 августа.

Касаткин был задержан в парижском аэропорту Руасси - Шарль-де-Голль 21 июня по запросу Вашингтона, который подозревает его в участии в деятельности хакерской сети, использующей программы-вымогатели против американских компаний и федеральных учреждений.

"Касаткин, являющийся профессиональным баскетболистом, никогда не занимался незаконной компьютерной деятельностью и не располагает никакими знаниями или компетенциями в области информатики. Он полностью отрицает свою причастность и уверен, что произошла ошибка", - отметил адвокат.

Следственная палата при парижском суде, рассмотрев 9 июля ходатайство об освобождении, поданное Бело, приняла решение о содержании спортсмена под стражей после продолжительного обсуждения, несмотря на значительные гарантии, предоставленные адвокатом, такие как обеспечение проживания во Франции и освобождение под залог.