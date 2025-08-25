В мероприятии примут участие до 200 собак

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Костюмированный парад королевских корги впервые состоится на ВДНХ в Москве 30 августа, сообщила пресс-служба выставочного комплекса.

"Планируется, что в мероприятии примут участие до 200 собак. Темой парада станут советские мультфильмы, лето, счастье и позитив", - говорится в сообщении.

Уточняется, что старт шествия запланирован на 12:00 от арки Главного входа ВДНХ. Участники парада колонной проследуют в Узбекский парк, где будут организованы соревнования и конкурс костюмов. Желающие смогут пройти полосу препятствий, а экспертное жюри оценит самых ловких и быстрых. По итогам соревнований будут определены три победителя.

Кроме того, состоятся корги-гонки, которые пройдут в несколько этапов и завершатся награждением. Финал праздника проведут в pet-friendly фудхолле "Дом российской кухни" вручением подарков каждому корги, примкнувшему к собачьему шествию.

Для участия в мероприятиях необходимо пройти регистрацию, все активности бесплатные, но количество участников ограничено. С собой необходимо взять ветеринарный паспорт и поводок.