В вузах Северной Осетии проведут кинопоказы о теракте в Беслане

Общий охват зрителей фильма "Беслан. Три дня навсегда" составит более 1 тыс. человек

ПЯТИГОРСК, 25 августа. /ТАСС/. Кинопоказы в память о террористическом акте в Беслане проведут в вузах Северной Осетии. Общий охват зрителей составит более 1 тыс. человек, об этом на пресс-конференции в Региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" сообщила директор филиала Российского общества "Знание" в Республике Северная Осетия - Алания Карина Габараева.

"У нас идет подготовка к бесланским мероприятиям. С 1 по 3 сентября планируем провести серию кинопоказов с участием съемочной группы Российского общества "Знание" - фильма "Беслан. Три дня навсегда". Покажем его в вузах Северной Осетии", - сообщила Габараева.

По ее словам, очными участниками кинопоказов станут более 1 тыс. студентов республики.

В результате захвата террористами в 2004 году бесланской школы № 1 в заложниках оказались более 1,2 тыс. человек. Погибли и позднее умерли от ранений 334 человека, из них 186 - дети. Инвалидами стали 126 бывших заложников, в том числе 70 детей. Многие из них до сих пор нуждаются в реабилитации.