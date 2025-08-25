Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству напомнил, что решение о назначении принимает Совет Федерации сроком на шесть лет по представлению президента РФ и при наличии положительного заключения Высшей квалификационной коллегии судей

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас рассказал о процедуре назначения на должность председателя Верховного суда РФ. Он напомнил, что решение о назначении принимает Совет Федерации сроком на шесть лет по представлению президента РФ и при наличии положительного заключения Высшей квалификационной коллегии судей, сообщил он в своем Telegram-канале.

"Председатель Верховного Суда РФ назначается на должность Советом Федерации сроком на шесть лет по представлению президента РФ и при наличии положительного заключения Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Клишас отметил, что согласно регламенту, СФ рассматривает вопрос о назначении на должность в течение 14 дней со дня получения представления президента РФ. Кандидатура на должность председателя ВС РФ обсуждается в комитете Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству. Кандидатуру на заседании комитета представляет полномочный представитель президента РФ в СФ.

"Рассмотрение вопроса о назначении на должность председателя Верховного суда Российской Федерации на заседании Совета Федерации начинается с выступления полномочного представителя президента РФ в Совете Федерации. Затем слово для доклада предоставляется председателю комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству", - сообщил председатель комитета СФ по госстроительству.

Клишас подчеркнул, что после обсуждения кандидатуры проводится тайное электронное голосование, и Совет Федерации оформляет председателя ВС РФ постановлением.

Ранее глава Высшей квалификационной коллегии судей Николай Тимошин сообщил, что генеральный прокурор Игорь Краснов подал заявление на вакантную должность председателя Верховного суда РФ. Срок подачи заявок истекает 25 августа.