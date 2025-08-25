Иногородние студенты, как правило, получают временную регистрацию в общежитии при техникуме или вузе, отметили в МВД

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Студенты, поступившие в расположенные вне основного места своей постоянной регистрации вузы, должны оформить временную регистрацию в общежитии при учебном заведении или по месту своего проживания. Об этом сообщили в миграционной службе МВД РФ.

"Временная регистрация для студентов - это их прямая обязанность так же, как и для всех граждан РФ, которые проживают вне основного места своей прописки более 90 дней. Иногородние студенты, как правило, получают временную регистрацию в общежитии при техникуме или вузе", - сказали в службе.

В МВД добавили, что если учащийся не планирует жить в общежитии, он все равно обязан оформить временную регистрацию по месту своего проживания. "Это может быть квартира, взятая в аренду, или жилье родственников, у которых студент проживает во время своей учебы", - пояснили в миграционной службе.