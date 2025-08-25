Ограничения коснулись не только смартфонов, но и других устройств

ЧИТА, 25 августа. /ТАСС/. Мобильный интернет ограничили на некоторых территориях Забайкальского края, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Уточняется, что ограничения коснулись не только смартфонов, но и других устройств, подключенных к интернету через SIM-карты, например, терминалов оплаты. При этом голосовая связь, проводной интернет и Wi-Fi продолжат работать в обычном режиме.

"Понимаем, что отсутствие мобильного интернета создает неудобства, и просим с пониманием отнестись к сложившимся обстоятельствам. Также хочу обратить внимание на то, что не стоит устанавливать усилители сигнала сотовой связи (репитеры). Самостоятельная установка усилителей сигнала сотовой связи гражданами законодательством не предусмотрена", - приводятся в сообщении слова заместителя министра ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края Ивана Ларионова.

Он отметил, что за самовольную установку усилителей предусмотрена административная ответственность. Репитеры создают помехи и дополнительную нагрузку на базовые станции операторов связи, из-за чего снижается качество сигнала для всех абонентов.

Решение об ограничении мобильного интернета на некоторых территориях Забайкалья было принято антитеррористической комиссией региона из-за изменения оперативной обстановки и для профилактики сетевых угроз.

Жителям края рекомендуют договориться с близкими о связи через смс или по звонку. Также забайкальцам советуют носить с собой в кошельке наличные и записать номера служб такси.