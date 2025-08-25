Матерям младшеклассников Ульяновской области 1 сентября дадут выходной

Речь идет о сотрудниках государственных и муниципальных учреждений

УЛЬЯНОВСК, 25 августа. /ТАСС/. Выходной день для матерей учеников первых-четвертых классов объявлен 1 сентября в Ульяновской области, сообщил губернатор Алексей Русских. Как уточнили ТАСС в пресс-службе правительства региона, речь идет о сотрудниках государственных и муниципальных учреждений.

"Мы понимаем, как важно для родителей быть рядом со своим ребенком в первый школьный день. Поэтому, несмотря на то, что 1 сентября - это понедельник, мы сделаем его выходным днем для мам учащихся с первого по четвертый класс", - сказал губернатор на заседании штаба по комплексному развитию области.

Он добавил, что решение будет доведено до всех руководителей государственных и муниципальных структур специальным распоряжением. По данным Русских, 1 сентября за парты в регионе сядут более 129 тыс. школьников, среди них почти 12 тыс. - первоклассники.

"Крайне важно, чтобы все торжественные линейки прошли не только интересно и познавательно, но и абсолютно безопасно. В связи с этим поручаю Министерству просвещения и воспитания Ульяновской области совместно с главами муниципалитетов, а также всеми силовыми, экстренными и коммунальными службами обеспечить максимальную безопасность и бесперебойное функционирование всех образовательных учреждений. Необходимо исключить любые риски для жизни и здоровья детей", - уточнил Русских.

Глава региона также обратился к членам правительства с поручением посетить школьные линейки 1 сентября и поздравить педагогов и учеников с Днем знаний. "Я также посещу ряд учебных заведений", - подчеркнул он.