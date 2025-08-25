Елена Ивановская также сделала аналогичное заявление в отношении русской музыки на Apple Music и YouTube Music

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская призвала заблокировать российскую музыку для украинцев на музыкальных стриминговых платформах, таких как Spotify, Apple Music и YouTube Music.

"Я считаю, что блокировка российской музыки на популярных платформах - это необходимый шаг для защиты культурного пространства Украины. Распространение такого контента на Украине сегодня является не просто парадоксом, а фактически вызовом национальной безопасности и культурной идентичности", - приводит слова Ивановской украинское издание "Страна".

Как отметила омбудсмен, власти Украины должны попросить эти музыкальные платформы заблокировать российскую музыку в связи с украинским законом, который запрещает воспроизведение и исполнение российского культурного контента.

Украинские власти активно проводят курс на вытеснение из культурной жизни всего, что связано с РФ. В начале февраля Центр противодействия дезинформации при СНБО выразил недовольство распространением в стране песни российских школьниц "Сигма бой", назвав ее "элементом информационной войны". Затем песни российских исполнителей занимали первые три места в топах Spotify на Украине. При этом занимавший тогда пост премьер-министра страны Денис Шмыгаль признавал, что украинское и международное законодательство не располагает инструментами, чтобы добиться ограничения на территории страны русскоязычной музыки на стриминговых платформах.

23 июня Украинское агентство по авторским и смежным правам (УААСП) в обращении к властям также признало, что украинцы продолжают слушать российскую музыку в интернете, несмотря на усилия Киева по полному вытеснению русского языка. УААСП и присоединившиеся к обращению местные музыканты требовали от властей начать диалог с офисами популярных стриминговых платформ с целью технически заблокировать возможность загрузки и стриминга российских песен на территории Украины, однако инициатива ни к какому решению так и не привела.