ПЯТИГОРСК, 25 августа. /ТАСС/. Более 20 команд примут участие в фестивале воздухоплавания "Курортное небо", который с 27 по 31 августа пройдет в Ессентуках. Об этом на пресс-конференции в Региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" сообщил координатор летной программы фестиваля, член воздухоплавательного клуба Кавказских Минеральных Вод Владислав Предыбайло.

"У нас в фестивале запланировано участие 20 команд. К нам едут люди из Московской области, Самары, Рязани, Пермского края, Сочи, Краснодара, Крыма, а также будут участвовать местные пилоты", - сообщил Предыбайло.

По его словам, в программе фестиваля запланирован также взлет аэростатов "Ессентуки" и "Ставрополье" с Театральной площади города.

"У нас День города, и все гости и жители соберутся на Театральной площади отметить этот праздник. Поэтому, по просьбе администрации города, мы запланировали запуск двух брендированных аэростатов с площади. Мы огородим для этого место по нормам безопасности. Один из них - наш аэростат "Ессентуки", и второй аэростат - "Ставропольский край", - добавил спикер.