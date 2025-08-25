В Подмосковье с октября заработает умный помощник для учеников начальных классов

Школьники будут задавать вопрос голосом или текстом в чат-боте, а ИИ простым языком сформирует для ребенка ответ и отправит его обратно в мессенджер

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Цифровой помощник "Соня" появится в Московской области для помощи ученикам начальных классов. Чат-бот, способный ответить на детские вопросы, планируют запустить в октябре, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"Умный помощник появится у детей - "Соня". Он разработан для начальных классов. Работает так: ученик задает вопрос голосом или текстом в чат-боте, искусственный интеллект простым языком формирует для ребенка ответ и отправляет его обратно в мессенджер. Запустить его планируют 1 октября", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что в этом году в регионе также в помощь для учителей будут запущены несколько электронных сервисов. Так, в сентябре у педагогов появится цифровой помощник - "Ассистент преподавателя" на основе генеративного ИИ. Он является результатом сотрудничества в рамках соглашения между правительством Московской области и "Сбером". Пользоваться помощником смогут более 3 тыс. учителей из 407 школ. ИИ поможет педагогам быстро подготовиться к уроку, подберет уровень или тип заданий, кейсы, вопросы-квизы и многое другое. Предполагается, что разработка разгрузит учителей от рутинной работы и освободит время для общение с детьми.

Помимо этого, в середине октября будет запущен еще один ИИ-ассистент - "Умный помощник учителю". Эта разработка Московской области будет проверять рукописные тексты, находить орфографические и пунктуационные ошибки, рекомендовать какую оценку поставить. Программа позволит сократить время на проверку тетрадей.

"Данные проекты мы планируем реализовать совместно со "Сбером", "ВКонтакте" и "Яндексом". Все они являются нашими партнерами, им тоже интересно в масштабном объеме в школах запустить свои новые цифровые решения. Планируем, что все это облегчит работу педагога и поможет нашим самым маленьким ученикам", - привели в пресс-службе слова министра образования Московской области Ингрид Пильдес.