Как подчеркнули организаторы, ключевая задача программы - обмен эффективными практиками помощи и совместная разработка новых подходов к поддержке детей с посттравматическим стрессовым расстройством

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Международная программа волонтерской помощи детям стран БРИКС, пережившим травмирующий опыт, впервые будет представлена на втором форуме БРИКС "Традиционные ценности", который пройдет 15-17 сентября в Национальном конгрессе Бразилии. Об этом сообщил член комитета Госдумы по международным делам, куратор проекта "Волонтеры мира" Дмитрий Кузнецов.

"На первом Московском форуме БРИКС "Традиционные ценности" было принято решение поддержать международную волонтерскую платформу "Волонтеры мира". На форуме в Бразильском конгрессе должны быть представлены результаты работы и планы платформы на следующий год, в том числе программа волонтерской помощи детям, пережившим травмирующий опыт. Надеюсь, наши планы получат поддержку. ООН объявил следующий год годом волонтера, и наша инициатива внесет вклад в создание общего гуманитарного пространства стран БРИКС. Волонтерам наших стран есть чему научиться друг у друга, чтобы приносить еще больше пользы нуждающимся", - отметил он на пресс-конференции в редакции "Африканская инициатива".

Инициатива объединит специалистов и волонтеров из России, Бразилии, Индии и Эфиопии, работающих с детьми и подростками, столкнувшимися с последствиями вооруженных конфликтов, бедности, насилия и утраты близких. Как подчеркнули организаторы, ключевая задача программы - обмен эффективными практиками помощи и совместная разработка новых подходов к поддержке детей с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР).

Как уточнили организаторы, в течение 2026 года участники проекта проведут серию обменных визитов, организуют совместные образовательные и культурные мероприятия для детей, а также подготовят методические материалы, которые будут доступны специалистам по всему миру. Проект будет представлен депутатам стран БРИКС, Союзу отцов, Женскому деловому альянсу BRICS, "Альянсу предпринимателей БРИКС" и другим общественным организациям.

О БРИКС

Группа БРИКС была основана в 2006 году. В 2011 году к первоначальному составу - Бразилии, России, Индии и Китаю - присоединилась Южно-Африканская Республика. Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты и Эфиопия стали полноправными участниками объединения с 1 января 2024 года. 6 января 2025 года к БРИКС в качестве полноправного участника присоединилась Индонезия.

В этом году председателем БРИКС выступает Бразилия, в 2026 году председательство перейдет к Индии.