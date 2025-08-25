В медицинской организации заверили, что работа над роликом проходит в безопасных условиях и с соблюдением всех медицинских норм

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Костюженская психиатрическая больница в пригороде Кишинева подтвердила прибытие солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна для съемок нового клипа и заверила, что они проходят в безопасных условиях и с соблюдением всех медицинских норм.

"Съемки проходили в безопасных условиях с соблюдением всех институциональных норм, демонстрируя, что искусство и ответственность могут гармонично сосуществовать", - написано в сообщении больницы в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Там же опубликовано фото Линдеманна на фоне расписной стены внутри Костюженской психбольницы. В клинике добавили, что съемка клипа Линдеманна стала доказательством того, что "клиническая психиатрическая больница - это не только пространство медицинского профессионализма, но и открытое пространство для культуры и творчества".

По информации молдавских СМИ, часть съемок также проходит в самой столице, откуда в социальных сетях уже появились кадры со съемочной площадки.

Пригород Кишинева - Костюжены, известен тем, что там находится клиническая психиатрическая больница "Костюжень". Она была основана в 1895 году недалеко от одноименного монастыря. Корпуса больницы были спроектированы известными архитекторами Александром Бернардацци и Цалелем Гингером.