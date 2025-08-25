С нового учебного года к работе приступят 100 лидеров образования из разных регионов

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Порядка 2,6 тыс. преподавателей удалось привлечь в школы Московской области за лето, благодаря этому укомплектованность кадрами образовательных учреждений региона достигла 99,7%. Работу по привлечению новых учителей планируют завершить 29 августа, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"Учить ребят в предстоящем учебном году будут почти 92 тыс. педагогов - 54,2 тыс. учителей, 33,5 тыс. воспитателей и 4,1 тыс. преподавателей среднего профессионального образования (в колледжах, техникумах, училищах). За лето удалось привлечь 2,6 тыс. педагогов. Сейчас укомплектованность школ составляет 99,7%. До 29 августа она будет завершена", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что с нового учебного года к работе в подмосковных школах приступят 100 лидеров образования из разных регионов. Это 50 учителей - победители и лауреаты профессиональных конкурсов, авторы публикаций в научных изданиях, а также 50 лучших выпускников ведущих вузов страны.

Кроме того, в предстоящем учебном году все 10-е и 11-е классы станут предпрофессиональными - экономическими, инженерными, IT и другими. Это означает, что в течение двух последних лет обучения школьники станут углубленно изучать два профильных предмета, а все внеурочные занятия для них будут проводиться с преподавателями вузов. В настоящее время у образовательных организаций Подмосковья заключены соглашения с 59 вузами - МПГУ, МФТИ, МГТУ им. Баумана, РУДН, ПМГМУ им. Сеченова и другими.