В частности, участники мероприятия в Гурьевске посетили мастер-классы по созданию музыки и попробовали себя за профессиональным DJ-оборудованием

КАЛИНИНГРАД, 25 августа. /ТАСС/. Калининградская область в минувшие выходные стала площадкой для яркой городской программы от центра развития молодежных медиа "Шум" - проекта Росмолодежи. Два дня пять муниципалитетов региона - Калининград, Гурьевск, Багратионовск, поселок Заливное и Светлогорск стали центрами притяжения для молодежи, семей с детьми, жителей и гостей области, объединив в общей сложности 2 тыс. человек, сообщила пресс-служба Федеральной дирекции молодежных форумов и программ Росмолодежи.

"Молодежная политика сегодня - это не только про отдельные инициативы для школьников или студентов, а про целую систему возможностей, в которой может найти себя каждый. Главная задача нашей работы, чтобы каждый, независимо от возраста, профессии или жизненного опыта, чувствовал себя вовлеченным и нужным. Молодежная политика помогает раскрывать таланты, учит сотрудничать, формирует культуру взаимопомощи и доверия", - отметила министр молодежной политики Калининградской области Анна Мусевич.

Гурьевск - один из участников городской программы "Шума" предложил музыкальную площадку "Создай свой "Шум" в парке Света. Участники мероприятия посетили мастер-классы по созданию музыки и попробовали себя за профессиональным DJ-оборудованием. В Багратионовске прошел "Шумный забег" по живописным улицам города и другие спортивные, познавательные мероприятия. В поселке Заливное состоялось "Шоу историй" - интерактивный творческий вечер, где жители региона поделились историями, легендами о жизни в Калининградской области. Яркий фестиваль "Шум детства" развернулся в курортном Светлогорске на территории Театра эстрады "Янтарь-Холл". Здесь для детей и их родителей были организованы игровые, спортивные и творческие зоны, мастер-классы, образовательные площадки и сладкие сюрпризы.

"Мы стремимся создавать атмосферу, где можно учиться, вдохновляться, отдыхать и находить единомышленников", - прокомментировала генеральный директор центра развития молодежных медиа "Шум" Татьяна Мандрыкина.

Важно, подчеркнула она, что "Шум" объединяет людей разных возрастов и интересов, превращая города региона в площадки для общения, творчества и обмена опытом.

Центр молодежных медиа

Центр развития молодежных медиа "Шум" был открыт 4 апреля 2024 года по поручению президента России Владимира Путина. Ключевые проекты центра - Всероссийский молодежный образовательный форум "Шум" платформы Росмолодежь.Форумы и одноименная Всероссийская молодежная премия в сфере медиа и журналистики.

Проект реализуется АНО "Молодежный центр "Шум" при поддержке Росмолодежи, в рамках федерального проекта "Россия - страна возможностей" национального проекта "Молодежь и дети" и правительства Калининградской области.

ТАСС - информационный партнер.