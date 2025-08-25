По прогнозам специалиста центра погоды "Фобос", 28 августа на территорию центральной России придет европейский антициклон, он усилит прогрев и прекратит дожди

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Температура в Москве 26 августа не поднимется выше плюс 16 градусов, ожидается, что это будет самый холодный день текущей недели. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.

"Во вторник и в среду столичный регион останется в тылу обширного циклона, уходящего на север европейской [части] России. В эти дни сохранится облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди. Во вторник днем столбики термометров не поднимутся выше плюс 14 - плюс 16 градусов - это будет самый холодный день недели, в среду температура ожидается на градус выше", - говорится в сообщении.

По словам синоптика, последняя неделя в августе отстает от климатической нормы на 0,7 градуса. Леус отметил, что в последние пять дней температура в столице держится в "осенних" пределах и не достигает отметки в плюс 15 градусов. Он уточнил, что осадки составляют 102% от месячной нормы и к концу месяца их станет еще больше. Также увеличится отрицательная температурная аномалия.

По прогнозам специалиста центра погоды "Фобос", 28 августа на территорию центральной России придет европейский антициклон, он усилит прогрев и прекратит дожди, днем потеплеет до плюс 19 градусов. В пятницу ожидаются небольшие дожди и до плюс 22 градусов, а суббота окажется в теплом секторе циклона с кратковременными дождями температурой до плюс 27 градусов.

"Пройдут короткие грозовые дожди и в последний день августа, при этом термометры покажут плюс 26 - плюс 28 градусов. Довольно теплыми, с температурой плюс 20 - плюс 25 градусов, ожидаются и первые дни сентября", - подытожил Леус.