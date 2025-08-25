В число поселений регионального значения правительством области включены поселок Поречье-Рыбное Ростовского округа, села Вятское Некрасовского округа, Великое Гаврилов-Ямского округа, Нагорье Переславль-Залесского округа и т.д

ЯРОСЛАВЛЬ, 25 августа. /ТАСС/. Программу благоустройства исторических поселений разработают в Ярославской области к 2026 году, цель программы - привести в порядок населенные пункты региона. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

"Уже проведена большая работа по присвоению девяти населенным пунктам региона статуса исторических поселений. Он открывает для территорий новые возможности, в том числе для участия в федеральных конкурсах и государственных программах. Но федеральные ресурсы - это дополнительные инструменты для развития. Мы должны и наши региональные ресурсы направить на то, чтобы приводить в порядок, развивать, благоустраивать всю область, и еще одним механизмом станет новая региональная программа", - отметил губернатор.

В число исторических поселений регионального значения правительством области включены поселок Поречье-Рыбное Ростовского округа, села Вятское Некрасовского округа, Великое Гаврилов-Ямского округа, Нагорье Переславль-Залесского округа, Закобякино Любимского округа, Кукобой Первомайского округа, Заозерье Угличского округа, Середа Даниловского округа и Прозорово Брейтовского округа.

Село Вятское в этом году стало одним из победителей Всероссийского конкурса лучших проектов формирования комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, проводившегося по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". Победителями от региона также стали Рыбинск и Пошехонье. На реализацию трех проектов правительством Ярославской области будет получено 252 млн рублей из федерального бюджета.