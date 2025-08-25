Это первый во Владимирской области дом, который достраивают за счет бюджетных средств

ВЛАДИМИР, 25 августа. /ТАСС/. Многоквартирный дом для обманутых дольщиков ЖК "Дуброва-парк" на улице Верхняя Дуброва во Владимире будет введен в эксплуатацию до конца 2025 года. Это первый в регионе дом, который достраивают за счет бюджетных средств, сообщили в пресс-службе областного правительства.

"Ввод в эксплуатацию ЖК "Дуброва-парк" планируется в 2025 году, после чего дольщики получат долгожданные ключи от квартир", - говорится в сообщении.

По словам заместителя министра архитектуры и строительства Владимирской области Надежды Долинской, этот многоквартирный дом - первый в регионе, который достраивают за счет бюджетных средств. "Застройщик не смог выполнить свои обязательства перед дольщиками, и по инициативе губернатора Александра Авдеева в Фонд развития территорий было направлено ходатайство для обращения в арбитражный суд. Застройщика признали банкротом, и глава региона принял решение завершить строительство с привлечением средств из областного бюджета", - пояснила Долинская, добавив, что объект передали Фонду защиты прав граждан-участников долевого строительства Владимирской области со степенью строительной готовности 73%.

В мае 2022 года прокуратура Владимирской области сообщила о предъявлении обвинения в мошенничестве в особо крупном размере гендиректору компаний, ведущих строительство нескольких домов в жилых комплексах "Дуброва-парк" и "Дуброва-парк 2" во Владимире. По данным правоохранителей, с 2017 по 2022 год на расчетные счета строительных компаний было перечислено более 1,4 млрд рублей, при этом руководство компаний изначально не имело реальной возможности исполнить взятые на себя обязательства перед дольщиками в установленные сроки.