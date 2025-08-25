Иностранные граждане должны быть проинформированы, что любые формы домогательства или навязчивого поведения влекут административную или уголовную ответственность, отмечают депутаты фракции "Новые люди"

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Депутаты фракции "Новые люди" Владислав Даванков, Ярослав Самылин и Ксения Горячева направили письмо министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову с предложением дополнить экзамен для мигрантов разделом, посвященным "нормам общения с женщинами в России". Текст письма есть в распоряжении ТАСС.

Как отмечается в обращении, по данным МВД, в 2024 году было принято 190 тыс. решений об административном выдворении, депортации и реадмиссии, что на 93,8 тыс. больше, чем в 2023 году. В числе причин все чаще фигурируют случаи нарушения общественного порядка, включая "оскорбительное и неуважительное отношение к женщинам, случаи приставаний и домогательств", подчеркивают авторы. "Несмотря на совершенствование практики депортаций и выдворений, необходимо принимать превентивные меры, направленные на формирование у мигрантов базовых знаний о культурных и правовых нормах в отношении женщин", - отмечают авторы.

"Представляется целесообразным дополнить экзамен по русскому языку, истории и основам законодательства РФ для иностранных граждан обязательным разделом, посвященным нормам общения с женщинами в России. <…> Необходимо внести изменения в постановление правительства РФ от 31.05.2021 № 840, которым утверждены требования к минимальному уровню знаний иностранных граждан и лиц без гражданства, претендующих на получение разрешения на работу или патента. Необходимо добавить положение о том, что иностранный гражданин обязан знать нормы общения с женщинами, включая правовые последствия за приставания и домогательства", - говорится в документе.

Иностранные граждане должны быть проинформированы о том, что "любые формы домогательства или навязчивого поведения влекут административную или уголовную ответственность", отмечают авторы.

По словам парламентариев, реализация предложенной инициативы позволит сократить количество конфликтных ситуаций, повысить уровень безопасности и защищенности женщин в общественных местах, укрепить доверие общества к миграционной политике государства. "Дополнение экзамена нормами культурного и правового поведения создаст условия для более успешной интеграции иностранных граждан, а также будет способствовать формированию уважительного отношения к традициям и законам Российской Федерации", - добавили они.