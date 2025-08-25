Также оборудованы 533 резервных источника питания

ЙОШКАР-ОЛА, 25 августа. /ТАСС/. Свыше 150 аварийных бригад специалистов будут дежурить в предстоящий отопительный сезон в Марий Эл. Об этом сообщил журналистам глава республики Юрий Зайцев.

"Для быстрого устранения возможных аварий создан весь необходимый резерв: оборудованы 533 резервных источника питания, а 154 бригады аварийных работников готовы к оперативному выезду в любое время суток",- сказал Зайцев. Он также пояснил, что в регионе уже подготовлено на зиму 313 котельных и 2 тыс. 676 многоквартирных домов. Также специалисты подготовили 451,3 км тепловых, 2 тыс. 183 км водопроводных и 1 тыс. 010 км канализационных сетей.

"Параллельно продолжается капитальный ремонт в 95 многоквартирных домах, многие из них уже преобразились и радуют жителей своим обновленным видом",- подчеркнул Зайцев.

Касаясь аварийных запасов, он также проинформировал, что в регионе сформированы "надежные топливные резервы". В частности, заготовлено 15,3 тыс. тонн угля и 2,7 тыс. куб. м топочных дров. "Ведутся работы по переводу котельных на газ и увеличению их мощности",- заключил Зайцев.