Иностранным модельерам интересен покрой национальной одежды XIX века

ПЯТИГОРСК, 25 августа. /ТАСС/. Дизайнеры из Объединенных Арабских Эмиратов совместно с дизайнерами из Северной Осетии в 2026 году запустят проект по изучению традиционного покроя национального костюма XIX века. Об этом на пресс-конференции в Региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" сообщила модельер-художник, арт-президент Кавказской недели моды Зарина Ватаева.

"В 2026 году у нас будет разработка общих проектов с Арабскими Эмиратами, которые хотят более детально изучить технику покроя и цветовое сочетание традиционного костюма XIX века и раннего периода. <…> В Арабских Эмиратах очень большую ценность несет цветовое построение одеяния, и они стали изучать эту сторону кавказской одежды", - сообщила Ватаева.

По ее словам, сейчас иностранным модельерам очень интересен покрой национальной одежды XIX века. "Один из самых популярных на сегодняшний день и на ближайший год - это традиционный покрой национального костюма XIX века. Красота фигуры, которая подчеркивалась именно формой костюма XIX века, как мужского, так и женского, очень активно возвращается и даже в международном формате. Арабские Эмираты несмотря на то, что у них есть свой вид традиционного покроя одежды, очень заинтересовал наш покрой с элементами моделирования", - добавила Ватаева.