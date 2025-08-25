В Рособрнадзоре уточнили, что программный комплекс "ЭкзаМ" работает на любом типе компьютерного оборудования и обеспечивает мониторинг экзаменационных сессий, регистраций, формирования отчетов и управления доступом в режиме реального времени

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Рособрнадзор сообщил о создании специального программного комплекса (ПК) "ЭкзаМ" для сдачи экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ для иностранцев. Информация об этом появилась в Telegram-канале ведомства.

С 1 января 2026 года экзамен по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ для иностранных граждан и лиц без гражданства будет проводиться исключительно с использованием компьютерных и дистанционных технологий.

"Федеральный центр тестирования разработал программный комплекс "ЭкзаМ", который полностью автоматизирует процесс проведения экзаменов. Он будет полезен для организаций, включенных в перечень государственных учреждений, проводящих экзамен для иностранных граждан", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, в ПК "ЭкзаМ" реализованы все этапы - от регистрации и видеоидентификации участников до проведения инструктажа, выполнения заданий, расчета результатов и учета и выдачи сертификатов. Результаты участники узнают всего за 10 секунд, а сертификаты успешно сдавшим экзамен формируются и выдаются в тот же день.

В Рособрнадзоре уточнили, что программный комплекс "ЭкзаМ" работает на любом типе компьютерного оборудования и обеспечивает мониторинг экзаменационных сессий, регистраций, формирования отчетов и управления доступом в режиме реального времени. Использование ПК снижает нагрузку на персонал, повышает прозрачность экзаменационной процедуры и гарантирует защиту персональных данных.