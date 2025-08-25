Поезда МЦД-4 следуют с опозданиями

По техническим причинам задерживаются несколько поездов в сторону Железнодорожной

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Поезда МЦД-4 задерживаются в пути по техническим причинам. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

"На МЦД-4 по техническим причинам задерживаются несколько поездов в сторону Железнодорожной. Вместе с МЖД принимаем меры для сокращения опозданий", - сказал собеседник агентства.

Как уточняется в Telegram-канале МЖД, ряд пригородных поездов МЦД-4 следуют в сторону Железнодорожной и в обратном направлении с отклонением от графика из-за срыва стоп-крана в нескольких вагонах пассажирами электропоезда №6790 Апрелевка-Железнодорожная.