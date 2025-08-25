Как отмечается в пояснительной записке, стоимость набора школьных товаров по сравнению с 2024 годом выросла на 35% и составляет в среднем 28 700 рублей

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Депутаты фракции "Справедливая Россия - За правду" (СРЗП) во главе с лидером партии Сергеем Мироновым внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, предусматривающий ежегодную денежную выплату перед началом учебного года семьям с детьми, обучающимися в российских образовательных учреждениях. Документ опубликован в думской электронной базе.

Предлагается внести изменения в закон "О ежегодной выплате семьям, имеющим детей, обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего, а также очной формы среднего профессионального и высшего образования, реализуемым в РФ", согласно которым предлагается установить ежегодную выплату одному из родителей на каждого обучающегося ребенка.

Так, согласно законопроекту, размер выплаты для семей с детьми от 6 до 18 лет (дети-инвалиды - до 23 лет), обучающимися по таким образовательным программам, составит 28 700 рублей. Для малоимущих семей предусмотрена повышенная выплата - 43 050 рублей. Для малоимущих семей с детьми-инвалидами, обучающихся по тем же программам, предусмотрена выплата в размере 50 225 рублей.

Также законопроектом предлагается установить выплату для семей с детьми в возрасте от 18 до 23 лет (дети-инвалиды - до 28 лет), обучающимися по основным профессиональным образовательным программам очной формы среднего профессионального и высшего образования, в размере 14 350 рублей. Для малоимущих семей с детьми, обучающимися по этим программам, выплата составит 21 525 рублей.

Как отмечается в пояснительной записке, стоимость набора школьных товаров по сравнению с 2024 годом выросла на 35% и составляет в среднем 28 700 рублей. "Особенно цены увеличились на гардероб для девочек - в 1,5 раза. Канцелярские товары подорожали в среднем на 22%", - говорится в документе.