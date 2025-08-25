Согласно информации кабмина, также согласовываются проекты по созданию российско-китайского минерально-сырьевого университета и Лоян-Уральского университета

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. 2026-2027 гола в ходе предстоящего визита президента РФ Владимира Путина в КНР могут быть объявлены годами двустороннего образования в России и Китае. Об этом сообщается в телеграм-канале правительства России по итогам встречи министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова с министром образования КНР Хуай Цзиньпэном в Пекине.

"Встреча носит особый характер в преддверии визита президента Владимира Путина в Китай. Ожидается, что в ходе этого визита 2026-2027 гг. объявят двусторонними годами образования в России и Китае", - говорится в сообщении.

Министры рассмотрели возможные соглашения, которые планируется подписать в рамках встречи лидеров двух стран. Соглашения касаются создания института фундаментальных исследований и лаборатории МГТУ им. Баумана и университета Цинхуа. Кроме того, стороны уделили внимание обсуждению работы российско-китайских вузов.

"Вопросы гуманитарной повестки регулярно поднимаются в ходе встреч на высоком и высшем уровнях. Укрепляется политическое взаимодоверие и практическое сотрудничество. Мы готовы продолжать усердно работать над расширением образовательной кооперации на благо народов России и Китая", - сказал Фальков.

Согласно информации кабмина, также согласовываются проекты по созданию российско-китайского минерально-сырьевого университета и Лоян-Уральского университета. "Обсуждалось также взаимодействие по линии БРИКС, в том числе инициатива по формированию нового сбалансированного рейтинга вузов, который будет учитывать специфику образовательных систем двух стран", - заключили в пресс-службе кабмина.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин на текущей неделе отправится с четырехдневным визитом в КНР, где запланированы масштабные переговоры делегаций России и Китая.