По словам военного эксперта, в расследовании подрывов "Северных потоков" очень много несостыковок

ЛУГАНСК, 25 августа. /ТАСС/. Страны Европы и США пытаются отстраниться от причастности к подрывам "Северных потоков" и хотят "повесить всех собак" на Украину. Такое мнение высказал ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, обвинения РФ в подрыве "Северных потоков" изначально были абсурдными, поскольку в результате теракта Россия понесла "наибольший ущерб".

"В контексте диверсии нужно было искать выгодополучателя. <…> Заинтересованными сторонами были Украина и США вместе с так называемым коллективным Западом. <…> Сейчас поднятие этой темы с "Северным потоком" и задержанием украинского диверсанта лишь в очередной раз подчеркивает, что в этом были замешаны спецслужбы Украины. Но все спецслужбы Украины, да и, в принципе, все силовые ведомства страны, спонсируются Соединенными Штатами. <…> Так что в данном случае идет такая двойная игра, когда сейчас всех собак хотят повесить на Украину. Она действительно виновна, но все забывают о причастности Соединенных Штатов к данной диверсии", - сказал Марочко.

Он отметил, что в расследовании подрывов "Северных потоков" "очень много несостыковок". "Естественно, украинская сторона сама, в одностороннем порядке никоим образом не могла совершить акцию подобного рода. Это очень сложно технически, и, естественно, нужно было прикрытие со стороны стран НАТО", - считает эксперт.

Ранее командование карабинеров итальянского города Римини сообщило, что на одном из местных курортов по европейскому ордеру, выданному в Германии, был задержан 49-летний гражданин Украины Сергей К., которого подозревают в причастности к подрыву "Северных потоков" в Балтийском море осенью 2022 года. В Генпрокуратуре ФРГ утверждали, что подозреваемый "входил в группу лиц, заложивших взрывные устройства в районе острова Борнхольм в сентябре 2022 года". В прокуратуре подчеркнули, что задержанный, предположительно, был одним из координаторов операции. Он и его сообщники использовали парусную яхту, вышедшую из Ростока, в качестве транспортного средства. Позже экс-сотрудник украинской спецслужбы Василий Прозоров заявлял ТАСС, что задержанный в Италии по подозрению в причастности к подрыву "Северных потоков" Сергей Кузнецов после начала СВО продолжил работать в интересах СБУ, занимаясь организацией диверсий в том числе за пределами Украины.