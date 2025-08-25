На Новом Арбате построят небоскреб в форме свитка около обновленного дома-книжки

Внутри комплекса появятся современные административные и офисные помещения, общественные и культурные пространства

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Итоги голосования за концепцию обновленного комплекса Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) подвели на сайте проекта "Активный гражданин". Рядом с домом-книжкой, который подлежит реконструкции, построят небоскреб в форме свитка.

"Свой выбор сделали 178 864 москвича. Жителям предложили три варианта проектов обновления. Их разработала команда российских и зарубежных архитекторов и урбанистов. Больше всего голосов набрала первая концепция - ее поддержали 46,76% участников. Авторы предлагают сохранить облик легендарного дома-книжки и дополнить его новым небоскребом в форме свитка", - говорится в публикации.

Отмечается, что внутри комплекса появятся современные административные и офисные помещения, общественные и культурные пространства. "С верхних этажей будут открываться незабываемые виды на центр Москвы", - уточняется в публикации.

Еще 28,01% голосов набрал проект, где дом-книжку предлагали воссоздать по новейшим технологиям, добавив к ней высотку в том же стиле. "17,05% участников поддержали идею трех новых высотных корпусов с мотивами старого здания. 8,17% москвичей посчитали, что окончательное решение стоит оставить за специалистами", - добавляется на сайте.

Решение о модернизации приняли из-за неудовлетворительного технического состояния здания - оно требует серьезного обновления. "После реконструкции комплекс станет новой архитектурной доминантой района. Его облик гармонично впишется в панораму города и соединит в единое пространство Новый Арбат, деловой центр "Москва-Сити" и соседние жилые кварталы", - заверили на портале "Активный гражданин".