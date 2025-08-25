Одновременно в комплексе смогут заниматься более 30 спортсменов

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Министерство спорта РФ включило Ивановский дворец игровых видов спорта в перечень объектов, где реализуют программу по созданию фиджитал-центров. Об этом сообщается на сайте правительства Ивановской области.

"Создание фиджитал-центра в Ивановской области стало возможным благодаря включению Дворца игровых видов спорта в утвержденный Минспортом РФ перечень из 15 спортивных объектов страны, где реализуют программу по созданию фиджитал-центров. Как сообщила директор департамента спорта Ивановской области Татьяна Сидоренкова, сейчас завершен этап проектирования. Оборудование для фиджитал-центра приобретут при поддержке Минспорта РФ. В планах - завершить работы в 2025 году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что одновременно в ивановском фиджитал-центре смогут заниматься более 30 спортсменов. Среди видов: фиджитал-спорт, компьютерный спорт, спортивное программирование, двоеборье (мини-футбол, баскетбол), лазертаг, единоборства, танцевальные VR-направления.