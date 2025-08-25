В них напечатают гимн России, приветственное слово Владимира Путина и информацию об истории области

МЕЛИТОПОЛЬ, 25 августа. /ТАСС/. Все младшеклассники Запорожской области к новому учебному году получат в качестве подарка специальные дневники, в которых будут напечатаны гимн РФ, приветственное слово Владимира Путина и информация об истории региона. Об этом заявил губернатор Евгений Балицкий.

"Все ученики младших классов Запорожской области получат к новому учебному году замечательный и нужный подарок - дневник ученика Запорожской области. На дневнике напечатан текст гимна Российской Федерации, а внутри - приветственное слово президента России Владимира Путина. Есть в дневнике и мое напутствие к ребятам", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.

Он добавил, что благодаря дневнику дети смогут "уже с младшего школьного возраста погрузиться в историю родного края". По словам губернатора, подарки подготовила компания "Транснефть" при поддержке администрации губернатора и правительства области и представительства региона в Москве.