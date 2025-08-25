Представители держат ситуацию на контроле

СТАМБУЛ, 25 августа. /ТАСС/. Представители генконсульства РФ в Стамбуле встретились в понедельник с родственниками российского пловца Николая Свечникова, который пропал 24 августа во время соревнований по заплыву через пролив Босфор. Об этом сообщили ТАСС в диппредставительстве.

"В понедельник встретились с родственниками российского гражданина. Приняли от них заявление, держим ситуацию на особом контроле", - сказали в генконсульстве.

Ранее сообщалось, что жена Николая Свечникова Антонина и ее родственница Алена Караман планируют встретиться с сотрудниками генконсульства РФ.

По данным российских дипломатов, Свечников пропал 24 августа во время ежегодного межконтинентального заплыва на дистанцию 6,5 км через пролив Босфор. Генконсульство направило официальный запрос в компетентные органы и находится в контакте с турецкими властями на предмет получения информации по указанной ситуации, сообщили ранее в диппредставительстве.

По данным губернаторства Стамбула, местные правоохранительные органы проводят расследование по факту пропажи российского пловца. По информации властей города, представители береговой охраны, проводящие поисково-спасательные работы в районе трассы и по всему проливу Босфор, пока не обнаружили никаких следов пропавшего спортсмена.