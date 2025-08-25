В частности, режиссеру вменяют "публичную поддержку российской агрессии"

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Американского режиссера Вуди Аллена внесли в базу украинского экстремистского сайта "Миротворец". Об этом свидетельствуют данные, размещенные на портале.

В частности, Аллену вменяют "публичную поддержку российской агрессии", а также "сознательное участие в российском мероприятии".

Аллен 24 августа в режиме онлайн принял участие в сессии "Легенды мирового кинематографа" в рамках Московской международной недели кино. МИД Украины осудил участие режиссера в мероприятии, после этого был отменен показ мюзикла Аллена "Пули над Бродвеем" во Львове.

Скандальный сайт "Миротворец" был создан в 2014 году. Его цель - установление личностей и публикация персональных данных всех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины. За последние годы в черный список "Миротворца" попали личные данные журналистов, артистов или политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-то иной причине вызвали негативную оценку авторов сайта.