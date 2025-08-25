Кипшидзе: извинения епископа Аляски вызваны давлением украинских иммигрантов

Консервативные круги американцев поддерживают действия архиепископа Алексия, отметил замглавы Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Извинение архиепископа Ситкинского и Аляскинского Алексия за встречу с президентом России Владимиром Путиным во время его визита в Анкоридж вызвано информационным давлением со стороны украинских иммигрантов, консервативные круги американцев поддерживают действия архиепископа. Об этом в своем Telegram-канале написал замглавы Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Ранее на сайте Православной церкви в Америке было опубликовано заявление архиепископа Алексия, в котором владыка попросил прощения у всех, для кого общение с президентом России стало "причиной скорби или смятения".

"Очевидно, что архиепископ Ситкинский и Аляскинский, который встретился с президентом Российской Федерации в ходе его визита в Анкоридж и позже выступил с так называемым извинением, стал жертвой информационного давления. Это давление организовано активными иммигрантами из Украины, которые равным образом выступают и против действующей американской администрации, пытаясь скомпрометировать миротворческие инициативы действующего Президента США, направленные на выстраивание добрососедских отношений с Россией" - говорится в его сообщении.

Кипшидзе отметил поддержку действий архиерея со стороны консервативной среды и выразил уверенность в том, что Православная церковь в Америке сумеет ограничить влияния противодействующих ей сил. "Мы видим в американских социальных медиа, в консервативной среде большое количество положительных отзывов относительно встречи президента В. В. Путина и правящего архиерея Ситкинской и Аляскинской епархии. Убеждены в том, что у православной церкви в Америке хватит возможностей для того, чтобы ограничить влияние тех сил, которые пытаются скомпрометировать российско-американские миротворческие инициативы на самом высоком уровне", - заключил он.

16 августа президент России Владимир Путин после переговоров с президентом США Дональдом Трампом на Аляске встретился с архиепископом Ситкинским и Аляскинским Алексием и передал ему наилучшие пожелания от патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Также президент подарил американскому архиерею иконы святого Германа Аляскинского и Богородицы, в свою очередь получив икону и от него.