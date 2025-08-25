Заместитель председателя комиссии ОП по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Екатерина Колотовкина также считает, что необходимо расширить в регионах инициативу предоставления денежных сертификатов на стоматологические услуги, которые можно использовать в определенных клиниках

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Заместитель председателя комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Екатерина Колотовкина предложила организовать выезд стоматологических бригад для лечения бойцов в зоне специальной военной операции.

"Было бы здорово организовать выездные стоматологические бригады, которые могли бы работать в зоне СВО. Это могло бы помочь получать помощь на месте, не тратя драгоценное время в коротком отпуске", - написала Колотовкина в своем телеграм-канале.

По ее мнению, также необходимо расширить в регионах инициативу предоставления денежных сертификатов на стоматологические услуги, которые можно использовать в определенных клиниках.

Кроме того, считает член ОП, важно обратить внимание на необходимость повышения доступности стоматологической помощи для военнослужащих и их семей. "Клиники должны быть готовы к увеличению потока пациентов, обеспечивать качественное обслуживание и скидки нашим защитникам", - говорится в сообщении.

Как отмечает Колотовкина, проблемы с состоянием зубов у бойцов СВО возникают из-за качества воды, поэтому им приходится в отпуске заниматься поиском стоматологов и дорогостоящим лечением.