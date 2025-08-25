Сбербанк выпустил новое приложение "Активы онлайн" для App Store 25 августа

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Недавно выпущенное Сбербанком приложение для iPhone под названием "Активы онлайн" было удалено из App Store. Об этом сообщил банк в своем Telegram-канале.

25 августа Сбербанк выпустил новое приложение "Активы онлайн" для App Store.

6 апреля 2022 года власти США объявили, что вводят полные блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-банка. Санкции предусматривали заморозку активов банков и запрет для американских граждан и компаний вести с ними бизнес. В связи с этим предыдущее приложение Сбербанка было удалено из App Store.