МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Стажировка "Профессиональная подготовка артистов драматического театра и кино" стартовала в Российском институте театрального искусства - ГИТИС. В рамках проекта InteRussia в РФ будут обучаться молодые актеры из стран БРИКС+, сообщается в Telegram-канале ГИТИСа.

"В ГИТИСе прошла церемония открытия стажировки "Профессиональная подготовка артистов драматического театра и кино". В рамках проекта InteRussia 12 молодых актеров из Бразилии, Китая, ЮАР, Аргентины, Туниса, Мавритании, Индии и Кубы шесть недель проведут в Москве, изучая великое наследие русской театральной школы в ГИТИСе", - говорится в сообщении.

Как отмечают в Российском институте театрального искусства, в числе дисциплин - занятия по актерскому мастерству, сценической речи и сценическому движению. Они будут проводиться педагогами института. Более того, для стажеров подготовлена специальная культурная программа, включающая походы в московские театры и музеи.

"Советник ректора по воспитательной работе Татьяна Васильева провела для молодых актеров экскурсию по ГИТИСу, а затем стажеров приветствовали проректор по учебной и воспитательной работе ГИТИСа Дарья Другаченко, заместитель исполнительного директора Фонда Горчакова Виктория Карслиева, директор департамента международного сотрудничества TV BRICS Александра Бурман и начальник Управления общественной дипломатии Россотрудничества Екатерина Торубарова", - комментируют в вузе церемонию открытия InteRussia.

О программе

Программа стажировок InteRussia в сфере театрального искусства разработана в Год председательства России в объединении БРИКС. В 2024 году в ней приняли участие представители Аргентины, Бразилии, Индии, Ирана, Китая и ЮАР. По итогам стажировки телеканал Международной медиасети TV BRICS снял документальный фильм "Достойны оваций: новые роли актеров из стран БРИКС+", премьера которого состоялась в нескольких странах.

В 2025 году программа стажировок InteRussia реализуется ГИТИСом, Фондом поддержки культурной дипломатии им. А. М. Горчакова совместно с TV BRICS, АНО "Международники" и Россотрудничеством при грантовой поддержке Фонда президентских грантов. Стажировка предназначена для людей от 21 года до 35 лет - студентов старших курсов театральных школ, киношкол, образовательных учреждений по актерским специальностям и молодых профессиональных актеров. Она пройдет с 25 августа по 3 октября 2025 года.