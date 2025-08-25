Американский режиссер подчеркнул, что "что бы ни делали политики", он не думает, "что обрывать художественные разговоры - это способ помочь чему-либо"

ЛОНДОН, 25 августа. /ТАСС/. Американский режиссер Вуди Аллен заявил, что считает важным вести диалог о кино по всему миру вне зависимости от политических позиций стран. Таким образом он ответил на критику со стороны Украины из-за его участия по видеосвязи в Московской международной неделе кино.

"Что бы ни делали политики, я не думаю, что обрывать художественные разговоры - это способ помочь чему-либо", - заявил Вуди Аллен британской газете The Guardian. Он добавил, что не поддерживает проведение Россией специальной военной операции на Украине.

Вуди Аллен 24 августа онлайн принял участие в сессии "Легенды мирового кинематографа" в рамках Московской международной недели кино. Модератором был режиссер и продюсер Федор Бондарчук. Во время диалога Аллен отметил, что ему всегда нравилось русское кино, а почти семичасовую экранизацию романа "Война и мир" режиссера Сергея Бондарчука он посмотрел всего за день. Аллен добавил, что ему никогда не предлагали снять кино в России, но, если такое предложение поступит в будущем, он сядет и начнет думать над сценарием картины о том, "как хорошо себя чувствуешь в Москве и Петербурге".

Ранее МИД Украины выступил с осуждением участия Вуди Аллена в Московской международной неделе кино. Кроме того, в Национальном театре им. М. Заньковецкой во Львове был отменен показ мюзикла режиссера "Пули над Бродвеем". Вуди Аллен также был внесен в базу украинского экстремистского сайта "Миротворец".

Вуди Аллен (при рождении - Аллен Стюарт Кенигсберг) - американский кинорежиссер, актер-комик, сценарист, четырехкратный обладатель премии "Оскар". Родился 30 ноября 1935 года в Нью-Йорке. Он считается создателем жанра "интеллектуальной комедии", в котором серьезность тем, затрагиваемых автором и персонажами, уживается с насмешливой, иронической формой. В числе его киноработ, которых насчитывается более 50, - "Любовь и смерть" (Love and Death, 1975), "Энни Холл" (Annie Hall, 1977), "Манхэттен" (Manhattan, 1979), "Ханна и ее сестры" (Hannah and Her Sisters, 1986), "Полночь в Париже" (Midnight in Paris, 2011).