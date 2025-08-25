Жители Курской области не поддались на провокации, отметил врио губернатора региона

КУРСК, 25 августа. /ТАСС/. Возвращенные с Украины жители Курской области рассказали врио губернатора региона Александру Хинштейну, что там их плохо кормили и постоянно внушали, что в России они никому не нужны. Куряне не поддались на провокации, рассказал он в своем Telegram-канале.

"На территорию другого государства их увезли 1 февраля. Рассказали, что на чужбине плохо кормили и постоянно внушали, что на Родине они никому не нужны. Но наши люди на вражеские провокации не поддавались: верили и знали, что мы обязательно их заберем. Очень сильно переживают за земляков, которые остались там", - написал он по итогам общения с жителями Курской области, возвращенными с Украины.

Хинштейн добавил, что людям начали помогать социальные работники, они должны максимально быстро оформить им документы и положенные выплаты, также в приоритетном порядке людям выдадут сертификаты, желающих отправят восстанавливаться в санаторий.

Также Хинштейн рассказал о состоянии возвращенных людей. "Из восьми возвращенных человек в ПВР остались шестеро. Одного мужчину родные забрали в Орловскую область, второго госпитализировали в Курскую областную больницу на реабилитацию - у него контузия. Сегодня вечером дочь заберет домой еще одну нашу землячку", - добавил он.

Еще одному раненому мужчине сделали перевязку, его отправят на лечение в больницу, также власти помогут ему в непростой ситуации с жильем, проинформировал Хинштейн.

24 августа Минобороны РФ сообщило, что 146 российских военнослужащих возвращены с подконтрольной Киеву территории, взамен переданы 146 военнопленных ВСУ. Также возвращены 8 жителей Курской области.