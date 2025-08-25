В действительности рабочие места не соответствуют заявленным, сообщил глава департамента общественной дипломатии МИД ЮАР Клейсон Моньела

ПРЕТОРИЯ, 25 августа. /ТАСС/. В ЮАР проверяют информацию о том, что в Южно-Африканской Республике через социальные сети распространяются предложения для молодых людей поработать в РФ на очень привлекательных условиях, однако в действительности рабочие места не соответствуют заявленным. Об этом сообщил глава департамента общественной дипломатии МИД ЮАР Клейсон Моньела, не исключив, что речь идет о мошенничестве, нацеленном на молодых женщин.

"Соответствующие службы проводят расследование, поскольку существует конкретное мошенничество с трудоустройством, - приводит его слова местное издание News 24. - Что особенно беспокоит, так это использование влиятельных лиц в социальных сетях, которые имеют значительную аудиторию. Когда они рекламируют рабочие места, то это выглядит привлекательным для молодежи. Мы проверили через наше посольство в России, насколько это законно, и, по нашей информации, предложение не соответствует действительности".

В последнее время в соцсетях ЮАР появились репортажи о работе в РФ, которые готовят и выкладывают местные блогеры.

Моньела сообщил, что одна из женщин обратилась в посольство ЮАР с просьбой о помощи, поскольку она прибыла в РФ, соблазнившись на рекламное предложение о работе, однако обнаружила, что в действительности условия совершенно не соответствовали обещанным. Ей помогли, и она благополучно вернулась домой, сказал дипломат.