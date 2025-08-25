Время ожидания составляет около двух часов

КРАСНОДАР, 25 августа. /ТАСС/. В очереди на проезд по Крымскому мосту со стороны Керчи по состоянию на 22:00 мск находятся 545 автомобилей, сообщается в Telegram-канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.

К 15:00 мск проезда ожидало 1,1 тыс. автомобилей. "В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 545 транспортных средств. Время ожидания - около двух часов", - сказано в сообщении.

Уточняется, что со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.