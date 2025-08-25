Конкурс "Новая волна" проходил в Казани, где 25 августа на гала-концерте должен был выступить народный артист РФ

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Народный артист России исполнитель Юрий Антонов не смог выступить в Казани по техническим причинам, не зависящим от его здоровья. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе конкурса "Новая волна".

Ранее в Telegram-канале Mash появилась информация о том, что Антонов был якобы госпитализирован перед выступлением на "Новой волне" в Казани. Сам артист в беседе с ТАСС эту информацию опроверг, отметив, что чувствует себя хорошо.

"Оргкомитет конкурса "Новая волна" официально информирует о том, что народный артист России Юрий Антонов не смог выступить в рамках концертной программы 25 августа на гала-концерте по техническим причинам, не зависящим от него", - сказала собеседница агентства.

Об артисте

Юрий Антонов родился 19 февраля 1945 года в Ташкенте (Узбекская ССР, ныне Республика Узбекистан). Популярность артисту принесла песня "Нет тебя прекрасней", к которой он сочинил музыку на стихи Ирины Безладновой и Михаила Белякова. Она была выпущена на мини-альбоме фирмой "Мелодия" в 1971 году. После переезда в Москву в 1970 году Антонов стал солистом-вокалистом ВИА "Добры молодцы", в середине 1970-х годов создал ансамбль "Магистраль". Первый большой альбом артиста выпущен в 1981 году фирмой звукозаписи Jugoton. После 1990 года были выпущены альбомы "Лунная дорожка" (1990), "Несет меня течение" (1993), "Музыка и песни из кинофильмов" (1994), "Песни для детей" (1996), "Зеркало" (1996), "От печали до радости" (1998) и другие. В 1993 году был удостоен звания заслуженного деятеля искусств РФ, в 1997 году - народного артиста РФ.