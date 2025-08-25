Жена клирика Кременчугской епархии Богдана Матвеева просит оказать юридическую помощь, чтобы вернуть мужа

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Сотрудники военкомата мобилизовали священника канонической Украинской православной церкви (УПЦ) прямо во время крестного хода. Об этом сообщил Союз православных журналистов в своем Telegram-канале.

Отмечается, что клирика Кременчугской епархии УПЦ и отца пятерых детей Богдана Матвеева задержали в последний день крестного хода из Каменца-Подольского в Почаев. Священник уже находится на одном из военных полигонов Ровненской области на западе Украины.

Жена священника просит оказать юридическую помощь, чтобы вернуть мужа.

На Украине священнослужители не освобождаются от всеобщей мобилизации, если подпадают под нее по возрасту и состоянию здоровья. Однако в конце 2024 года украинский кабмин разрешил бронировать священников "критически важных религиозных организаций", а в начале июня Госслужба по этнополитике и свободе совести утвердила список из более чем 7,7 тыс. таких организаций. Местные СМИ сразу обратили внимание, что в нем, за несколькими исключениями, нет общин и приходов канонической УПЦ, в то время как широко представлены общины раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), Украинской греко-католической церкви и даже религиозные организации с сомнительной репутацией. Как поясняли в госслужбе, решение о включении религиозных организаций в перечень критически важных принималось на основе "специальных критериев".