Участниками мероприятия станут свыше 230 человек

КАЛУГА, 26 августа. /ТАСС/. Соревнования финала чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" стартуют в Калуге. Участниками станут более 230 человек: студенты колледжей, школьники старше 14 лет, а также специалисты профильных компаний и представители дружественных стран, сообщили организаторы чемпионата - представители Института развития профессионального образования.

Финал чемпионата стартовал накануне, президент России Владимир Путин назвал символичным проведение соревнований в Калужской области, поскольку регион "активно развивает самые разные отрасли промышленности, сельское хозяйство, туризм и по праву славится трудолюбием и гостеприимством жителей". Участникам соревнований по профессиональному мастерству он пожелал выступить ярко и уверенно.

Кроме того, Путин выразил уверенность в том, что чемпионат поможет участникам определиться с будущими профессиями, востребованными на рынке труда и получить поддержку работодателей.

По словам министра просвещения РФ Сергея Кравцова, в 2025 году рекордные 3,3 млн заявлений подали абитуриенты в организации СПО в РФ, что на 890 тыс. больше, чем в 2024 году.

В Калужской области подростки идут в колледжи и техникумы, потому что понимают, что есть хорошая возможность научиться и получить профессию, отметил глава региона Владислав Шапша. Он добавил, что на заседаниях комиссии Госсовета по направлению "Кадры", которую он возглавляет, не раз говорили о важности подготовки востребованных на рынке труда специалистов. Поэтому "Профессионалитет" с его тесной привязкой к запросам экономики сегодня становится ключевым принципом обучения.

Всероссийское движение по профессиональному мастерству "Профессионалы" включает в себя чемпионат "Профессионалы" и чемпионат высоких технологий. Они проводятся в рамках федерального проекта "Профессионалитет", который входит в национальный проект "Молодежь и дети".